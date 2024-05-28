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グレイシアGX SSR ポケモンカード
商品番号 L95015146725
商品名

グレイシアGX SSR ポケモンカード
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードグレイシアGXSSRです。状態は写真通り綺麗かと思いますが、裏面の右上と左下に少々白かけありますので拡大写真の確認をお願いします。完美品を希望されている方はご控え下さい質問等は気軽にどうぞ高価商品の為、マグネットローダーに入れてメルカリ便で発送致します。ご検討よろしくお願いします！ポケカ25th黒煙の支配者boxシュリンク付きピカチュウ優勝デッキデッキパーツ汎用カードまとめ売り引退バトルVIPパストレーナーサポーターリーリエミラーtrsrsarcsrarchrur特徴···プロモーションカード(PR)種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···SSR
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