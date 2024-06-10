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ちいかわ × 阪急電車 コラボグッズ Tシャツ クリアファイル 限定 缶バッジ
商品番号 I10021441943
商品名

ちいかわ × 阪急電車 コラボグッズ Tシャツ クリアファイル 限定 缶バッジ
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 5,519 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Mサイズ新品未開封です。ノベルティ缶バッジとオリジナルショッパー付。状態は問題ありません。ちいかわハチワレうさぎモモンガくりまんじゅうシーサーマスコットぬいぐるみバッジタオルハンカチパスケース巾着袋ポーチトートバッグキーホルダー
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