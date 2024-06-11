希少　特大　ノートルダム大聖堂　アート　ウッドフレーム　フォト　フランス

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◇◇特大 重厚アート フォトフレーム ヴィンテージウッドフレームガラス ノートルダム大聖堂◇◇SIZE縦 950mm横 775mm奥行き 300mm◇◇大火災によって、今では姿を変えてしまったノートルダム大聖堂の、以前の姿を残した希少な作品となります。フランスの写真家、ルネ.ジャックス （renejacques）。白黒写真を得意とした彼の作品の中でも、代表作となるノートルダム大聖堂。朝靄に浮かぶ大聖堂と馬車の、ノスタルジア漂う素敵な作品となります。硬木に掘りの入った立派な額に収まった大型作品ですので、存在感のあるアートフォトフレームです。◇◇作品の焼けや、ガラス面の割れ、全体的に大きな傷無く、綺麗な状態です。裏面、若干のスレ傷あり。ヴィンテージ品として状態良好ですが、二次流通品という事をご理解の方お願い致します。送料込みとなりますが、沖縄、離島の方はご遠慮下さい。ポスター 絵画 インテリア 古着屋 カフェ ジャパニーズ イームズ ミラノナフコニコアンドザラホーム フェンディカーサ ジュエリー モダン シャネル ロンハーマン アクタス ネイサン マッキントッシュ シュライバー エルメスカルティエ ティファニー レディース 化粧品 ジュエリー ピンク コレール ヘーゼルアトラス コーヒーカップ ティーカップ 食器 おしゃれモダン 美容室 デザイナー レア物 珍品 喫茶店#無垢材 チーク ローズウッド 椅子 宮崎椅子 ヤコブ キツツキ カリモク ヤマギワ イス剣持勇柳宗 パリ エッフェル塔 デザイナーズ トロントカナダバカラエミールガレルネラリックドームナンシークリストフルメトロポリタン美術館ノートルダム大聖堂キリスト教教会バラ窓クリスマスモネ印象派ゴッホフランクロイドライトキンケードスタジオ北欧食器 IKEA#ドガ#ゴッホ#ルノアール#エッチング#リトグラフ#ダ・ヴィンチ#フェルメール#ゴーギャン#ロートレック#モディリアーニ#芸術#家具#雑貨#アメリカ#ピカソ#moma#ダリ#クリムト#モネ#バスキア#バンクシー#北欧#美術館キースヘリング村上隆アンリ マティス