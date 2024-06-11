大型 観音菩薩 木彫　仏像 彫刻　開運　風水　骨董品　置物　縁起物　インテリア

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商品詳細
素材···木彫主題···仏像・神像木彫りの観音菩薩像です。そこそこ大型の物となります。長期保存によるヨゴレ、ヒビ、スレや傷等あります。[材質]木製[サイズ]高さ約62cm,重さ1.69kg[備考]コンディションは画像にてご確認ください。 ・付属品は画像の物のみです。 ・石鹸は付属致しません。質門等ありましたらコメントください。
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