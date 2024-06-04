仕覆　茶入れ　巾着×1　テーブルセンター×1　インテリア　コレクション

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【龍村美術織物 2点セット】仕覆 茶入れ 巾着×1テーブルセンター×1 インテリア コレクション写真の物が全てです。【商品内容】・巾着×1・テーブルセンター×1・専用木箱×各1【補足説明】経年による多少の汚れが確認出来ます。画像と本文の内容をよくご確認いただき、ご理解をいただける方のみ入札をお願いいたします。潔癖、神経質な方の入札をお断りいたします。