BOSS Digital Delay DD-3 美品‼️

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BOSSDigitalDelayDD-3美品‼️動作確認済みです。問題がありません。箱が付属致します。特徴1980年台からロングセラーを続ける定番デジタルディレイ。世界初のコンパクトデジタルディレイDD-2のスペックを受け継ぎ、コンパクトなボディに本格的な機能が凝縮されています。現代のデジタルディレイに比べると、やや劣化を感じる独特な音質はアナログとデジタルの中間とも表現され、今もなお多くのギタリストに愛されています。スペック■ギター用エフェクター■デジタルディレイ■ディレイ・タイム／12.5ms(MIN)～800ms(MAX)■ホールド・タイム／200ms(MIN)～800ms(MAX)■電源／006P（1個）、ACアダプター（PSA-100）■消費電流／55mA（DC9V）■端子／入力、ダイレクト出力、メイン出力、ACアダプター■寸法・重量／70(W)×55(H)×125(D)mm、450g■ディレイ・タイムの3段階モード切り換えに加えて、ディレイ・タイムの微調整ができるD.TIMEコントロールを搭載。12.5ms～800msまでディレイ・タイムを連続可変できスピーディに設定できます。#BOSS#BOSSDigitalDelayDD_3コンパクトエフェクター