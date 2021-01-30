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ポルシェ356B 1/18 ミニカー
商品番号 F37305950871
商品名

ポルシェ356B 1/18 ミニカー
ブランド名 ブラーゴ
特別価格 税込 2,443 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブラーゴ　ポルシェ356Bカブリオレ（ブラック）　1/18状態・色は写真にてご確認ください。このカラーは少ないです。全体的に状態良好だと思います。※ボンネット内のスペアタイヤ固定バントが欠品しておりますが、タイヤは固定されているので、影響は無いです。箱はクリア部分の割れ等の経年劣化があります。喫煙者無し、ペットあり。即購入OKです。同時購入ある場合はお値引きしますので、事前にコメントをお願いします。ジャンル（ミニカー）···車グッズ種類···海外メーカー素材···金属スケール···1/18
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