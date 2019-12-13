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ウルトラマンルーブ　おもちゃセット
商品番号 O14074414922
商品名

ウルトラマンルーブ　おもちゃセット
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 5,288 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。ウルトラマンルーブのおもちゃセットになります。電源動作確認済みてす。使用に伴う汚れ擦れキズ等ございますので状態は画像にてご確認ください。\u003cセット内容\u003e・DXルーブジャイロ　２個・DXルーブコウリン　２個・DXルーブスラッガー・DXルーブクリスタルホルダー・DXルーブクリスタルコレクションケース・DXキワミクリスタル　３個（うちひとつ部品欠品あり)・ルーブクリスタル　16個中古品、個人保管であることをご理解頂き、神経質な方のご購入はご遠慮ください。梱包にはリサイクル資材等を使用した、簡易包装とさせて頂きますので予めご了承ください。#ウルトラマンR/B#ルーブ#ウルトラマン#R/Benfifjfkimmanwrl
http://narcologia.ru/goods/approximate811120.html
http://narcologia.ru/goods/organization583062.html
http://narcologia.ru/goods/flight367228.html
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