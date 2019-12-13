ウルトラマンルーブ　おもちゃセット

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。ウルトラマンルーブのおもちゃセットになります。電源動作確認済みてす。使用に伴う汚れ擦れキズ等ございますので状態は画像にてご確認ください。\u003cセット内容\u003e・DXルーブジャイロ ２個・DXルーブコウリン ２個・DXルーブスラッガー・DXルーブクリスタルホルダー・DXルーブクリスタルコレクションケース・DXキワミクリスタル ３個（うちひとつ部品欠品あり)・ルーブクリスタル 16個中古品、個人保管であることをご理解頂き、神経質な方のご購入はご遠慮ください。梱包にはリサイクル資材等を使用した、簡易包装とさせて頂きますので予めご了承ください。#ウルトラマンR/B#ルーブ#ウルトラマン#R/Benfifjfkimmanwrl
http://narcologia.ru/goods/approximate811120.html
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