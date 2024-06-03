POPMART DIMOO レトロ シリーズ 4点セット

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商品詳細
DIMOOレトロシリーズ4点セット・カードつき・即購入可・当日/翌日にメルカリ便で発送・箱は廃棄させて頂きます。値下げ不可素人の目でチェックしましたが、特にキズなどの初期不良がないと思われます。海外製品のため、初期で細かなキズがあるかもしれません。神経質な方のご購入はご遠慮ください。丁寧に梱包して発送しますので、ご安心ください（╹◡╹）ポップマートDIMOOフィギュアアソートボックス
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