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フェルナンデス　ストラトタイプ
商品番号 X71981324933
商品名

フェルナンデス　ストラトタイプ
ブランド名 フェルナンデス
特別価格 税込 4,700 円
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商品詳細

フェルナンデス　ストラトタイプ初期型FGシリーズですネック裏は今のサテンではなくコーティングされていますピックアップもポールピース均一ではなく、弦に対して高さが異なるタイプマグネットがついてる安いタイプではないですブリッジ変更アームなしサスティンブロック変更ポットとコンデンサも変えてるような気もしますが、忘れましたノイズ、ガリ、反り、等の不具合なし弦　エリクサー009〜042ソフトケース、アーム、バックパネルなし喫煙者、ペットあり
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