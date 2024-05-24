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- 最終価格 本日最終 ヤマハ THR10C
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商品詳細
ヤマハの小型ギターアンプ気軽にブティックアンプサウンドが楽しめる品です。本体と電源ケーブルのみ。完動品。マニュアルはメーカーサイトよりダウンロードしてください。【仕様】■出力：5W+5W■スピーカー：8cm×2■コントロール：AMP,GAIN,MASTER,BASS,MIDDLE,TREBLE,EFFECT,DLY/REV,GUITAR,USB/AUX,TAPスイッチ■アンプモデル：DELUXE、CLASSA、USBLUES、BRITBLUES、MINI、BASS、ACO、FLAT■エフェクト：CHORUS、FLANGER、PHASER、TREMOLO、TAPEECHO、ECHO/REV、SPRING、HALL■タップテンポ■クロマチックチューナー■接続端子：INPUT,PHONES(ミニプラグ),AUX(ミニプラグ),USB,DCIN■サンプリング：24bit/44.1kHz■ユーザーメモリー：5■電源：アダプター、単3電池×8本■寸法（W×H×D）：360×183.5×140mm■重量：2.8kg■付属品：電源アダプター、USBケーブル、ステレオミニケーブル、取扱説明書#YAMAHA#ヤマハ#ギター#ギターアンプ
http://narcologia.ru/goods/reproduce28355.html
http://narcologia.ru/goods/stage424197.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming440092.html
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