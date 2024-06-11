藤井風　バッグ　白　未開封　未使用

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商品詳細
藤井風さんのバックになります。両面に、それぞれオレンジ色で刺繍が入っています。未開封・未使用品になります。自宅保管品にご理解頂ける方に、ご購入お願いいたします。送る時に折りたたみますので、多少折り皺がつきます。ご容赦ください。＃藤井風＃ヘンレコ＃ヘンレコード
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