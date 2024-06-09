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ワンピース　POP　ガープ　Ver.0 ドン・キホーテ限定 限界最終値下げ
商品番号 E50776784645
商品名

ワンピース　POP　ガープ　Ver.0 ドン・キホーテ限定 限界最終値下げ
ブランド名 メガハウス
特別価格 税込 2,414 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エクセレントモデルPortrait.Of.PiratesワンピースNEO-EXモンキー・D・ガープver.0開封品箱無しドン・キホーテ限定即購入〇質問等ございましたら気軽にコメントお願いします♪中古品ですので多少のスレ等ありますので写真でご確認ください。中古である事をご理解いただき、神経質な方はご購入をお控えください。よろしくお願いいたします暫くの間飾っていました。その為傷や埃などある場合がございますので、ご了承頂ける方のみお願い致します。購入後の返品は対応出来ませんので何かございましたらコメントをお願い致します。人気タイトル···ワンピース(ONEPIECE)ワンピース　メガハウス　フィギュア　ONEPIECEpopPOPモンキー・D・ガープ　センゴクドン・キホーテ限定ルフィ　エースフィギュアシリーズ···Portrait.Of.Pirates(POP)
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