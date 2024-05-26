HOTCAKE ‘77 reissue handwired clone ♯002



CROWTHER AUDIO Hot Cake '77 Re-Issue Clones - YouTube CROWTHER AUDIO Hot Cake '77 Re-Issue Clones - YouTube



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所有している『HOTCAKE‘77reissue』を解析して製作したクローンペダルです。ユニバーサル基板を用いて製作しています。もう一台（♯001）とは使用しているパーツが異なります。サウンドサンプル①https://youtu.be/d5YCBUQub5c?si=_FPmuSqI5Xc8oXo_サウンドサンプル②https://youtu.be/H_wUqa57ebM?si=q5SOytTqU8eLPXMu電源は9Vセンターマイナスのアダプター、または乾電池をご使用ください。トゥルーバイパス仕様ではありません。ケースはウレタン塗料で仕上げてます。新品ですが製作時にできた細かな傷などある事があります。ご不明点は購入前にご確認ください。発送前に十分な動作確認を行いますが、着荷時に音が出ないなどありましたらお知らせください。しっかりと対応させていただきます。