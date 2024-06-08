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古壺屋焼
商品番号 J25410343850
商品名

古壺屋焼
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 15,579 円
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商品詳細

沖縄の定番私の、父がだいじに、していました。おそらく、王朝、紅型、家型三彩骨入れ。琉球簪、などと共に、しまっていました。一部は、いまも、民藝館にあります。この小鉢は非常に珍しい呉須のものです。沖縄の宝、であり研究材として価値のわかるかたにお譲りしたく思います、20×5位です。
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