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商品詳細
沖縄の定番私の、父がだいじに、していました。おそらく、王朝、紅型、家型三彩骨入れ。琉球簪、などと共に、しまっていました。一部は、いまも、民藝館にあります。この小鉢は非常に珍しい呉須のものです。沖縄の宝、であり研究材として価値のわかるかたにお譲りしたく思います、20×5位です。
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