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- 掛軸〈浜田三郎〉「紅白梅」扇面 共箱 二重箱 北海道生 日展菊華賞
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商品詳細
掛軸〈浜田三郎〉「紅白梅」扇面共箱二重箱北海道生日展菊華賞〔商品について〕こちらの商品は〔肉筆〕の作品です。サイズ 65.7 × 135.2 ｃｍ （全体※軸先含まず）本紙:紙本軸先:樹脂製付属:共箱、二重箱備考:〔作者について〕浜田三郎 はまだ-さぶろう1892-1973 北海道函館市出身東京美術学校(現・東京芸術大学)彫刻科本科彫塑部卒。昭和39年日展菊華賞大正15年帝展に初入選。昭和2年彫刻団体構造社の会員となり、「猫を持つ女」などを発表して注目された。戦後は主に日展に出品し、39年日展で「楽人」が菊華賞を受賞。40年審査員をつとめ、翌41年日展会員。また19年より神奈川県湘南中学、25年より茅ケ崎高校で教えた。代表作に「少女と猫」「ジャズ」「仮面」「藤村詩碑」など。〔状態について〕使用感は少なく、概ね良好な状態だと思います。商品の特性上、経年の劣化や汚れ傷み等がある場合がございます。詳細につきましては画像にてご確認ください。〔作品について〕扇面に紅白梅が描かれています。昭和の時代に活動されていた画家ですが、こちらの作品は現代的な作品で、現代の住宅等にも似合う素敵な絵です。日本画らしい日本画を描かれる画家ですので、このようなお洒落な作品は少ないです。サイズも大きすぎないので、場所を問わず掛けられるのが良いですね。梅の季節、2月～3月頃が最適な時期になります。〔注意事項〕タイトルに新品の記載がない商品につきましては、基本的に中古品となります。ご理解の上ご購入下さいますよう宜しくお願い致します。
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