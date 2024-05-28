♦️1週間限定スーパーセール！♦️事情により現金が必要になった為お安く出品します。ガンガン値下げ中！⭕️300回以上出品し、残念だった評価0です。安心してご購入ください。⭕️豪華絢爛な薩摩焼の大壺です。びっしりと金彩がしてあり、風林火山の旗を掲げた武士や若い女性たちが描かれています。見応えがあり、とても見栄えが良いです。♦️サイズ約♦️高さ62㎝幅 32㎝重さ 6.6kg♦️即決ok!コメント最中でも購入手続きを先にされた方を優先とさせていただきます。♦️プロフィールの注意事項を全て読まれて、ご納得された方のみご購入ください。9種類···壺



⭕️薩摩焼 飾り壺 金彩色絵 壺 武士 花魁 耳付き 花瓶 古美術 骨董-



⭕️薩摩焼 飾り壺 金彩色絵 壺 武士 花魁 耳付き 花瓶 古美術 骨董-



⭕️薩摩焼 飾り壺 金彩色絵 壺 武士 花魁 耳付き 花瓶 古美術 骨董-



⭕️薩摩焼 飾り壺 金彩色絵 壺 武士 花魁 耳付き 花瓶 古美術 骨董-



⭕️薩摩焼 飾り壺 金彩色絵 壺 武士 花魁 耳付き 花瓶 古美術 骨董-



⭕️薩摩焼 飾り壺 金彩色絵 壺 武士 花魁 耳付き 花瓶 古美術 骨董-



⭕️薩摩焼 飾り壺 金彩色絵 壺 武士 花魁 耳付き 花瓶 古美術 骨董 - 陶芸



⭕️薩摩焼 飾り壺 金彩色絵 壺 武士 花魁 耳付き 花瓶 古美術 骨董-



⭕️薩摩焼 飾り壺 金彩色絵 壺 武士 花魁 耳付き 花瓶 古美術 骨董-



⭕️薩摩焼 飾り壺 金彩色絵 壺 武士 花魁 耳付き 花瓶 古美術 骨董-



⭕️薩摩焼 飾り壺 金彩色絵 壺 武士 花魁 耳付き 花瓶 古美術 骨董-



○古美術 薩摩焼 金彩 盛絵付 双耳 龍 壺 花瓶 色絵 磁器 武士 ...



⭕️薩摩焼 飾り壺 金彩色絵 壺 武士 花魁 耳付き 花瓶 古美術 骨董 - 陶芸



○古美術 薩摩焼 金彩 盛絵付 双耳 龍 壺 花瓶 色絵 磁器 武士 ...



飾壺 薩摩焼 特大 金襴手 武士図 花鳥図 】お売りいただきました。骨董 ...