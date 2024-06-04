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- 宇宙さん同梱 古代 つぼ 高さ約17.4㎝ タトヒ 東さ5-0710☆2F
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商品詳細
高台に欠けあります。=土日祝日 発送不可 トラブル防止の為=常時携帯を持っていないので返信が遅れる場合があります。時間指定はできません。同じIDで複数ご購入の場合、同梱させて頂きます。基本的には、ゆうパック元払いです。個別をご希望でしたら、ご購入後取引メッセージに連絡してください。ない場合は、同梱いたします。違うIDでの同梱発送は、 ご連絡お願い致します。発送は、随時行なっておりますが、混み合っております。お時間いただく場合もあります。よろしくお願い致します。
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