パズドラ　フィギュアセット

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商品詳細
パズドラのフィギュアセットです。おまけでチャームなどつけます。未開封ですが、箱に少し痛みがあります。素人の自宅保管です。ご理解のあるかたよろしくお願いします。
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http://narcologia.ru/goods/sucrose65140.html
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