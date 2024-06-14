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【開封品】ドルフロ PA-15 ～蠱惑な桃色千鳥草～ 1/6完成品フィギュア
商品番号 I82090508199
商品名

【開封品】ドルフロ PA-15 ～蠱惑な桃色千鳥草～ 1/6完成品フィギュア
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 3,204 円
在庫状況 あり

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商品詳細

開封品です、付属品は全て揃っております。暗所にて飾っておりました、商品の状態は画像でお確かめください。
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