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マーベルレジェンド　ウルヴァリン　X-MEN フィギュア　ハズブロ　月末週末特価
商品番号 W83090433130
商品名

マーベルレジェンド　ウルヴァリン　X-MEN フィギュア　ハズブロ　月末週末特価
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 1,662 円
在庫状況 あり

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商品詳細

開封後この状態でショーケースに飾っておりました。別ウルヴァリンのフィギュアを購入した為、出品致します！購入は今年の春頃に、新品で購入しております。ご質問、ご要望等あればお気軽にコメント下さい！関節の緩みや傷等も綺麗な状態かと思いますが中古品ですのでご理解のほどよろしくお願い致します！マーベルレジェンドmarvellegendsウルヴァリンwolverineボーンブレイカーX-MEN1/12フィギュアハズブロhasbro
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