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B'z LIVE-GYM pleasure 2023 Premium席専用グッズ
商品番号 A63172754060
商品名

B'z LIVE-GYM pleasure 2023 Premium席専用グッズ
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 6,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昨日よりお値下げしております。即購入OKです。B’zLIVE-GYMPleasure2023-STARS-プレミアム席限定グッズです。・サービスバッグ・ミニトートバッグ・タペストリー・プレミアムパス・ネックピース・記念メダルおまけで銀テープと花びら、チラシをお付けします。新品未開封ですが、サービスバッグにはグッズ一式が入っていたので多少ヨレやシワなどがあります。チラシは湿気等により折り線やシワがついております。あくまで一度人の手に渡った中古品、自宅保管にご理解のある方の購入をお願いいたします。配送方法によってはサービスバッグを半分に折りたたむ場合がございます。ご了承願います。人気グループ···B'zグッズ種類···タペストリー
http://narcologia.ru/goods/unusable743274.html
http://narcologia.ru/goods/conception745057.html
http://narcologia.ru/goods/ordering872779.html
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