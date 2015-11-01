legend ARIA レジェンド　バリ虎目　レスポールタイプ音良し

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legendARIAレジェンド バリ虎目 レスポールタイプ音良しですメーカー消されていますが 多分レジェンドのレスポールだと思います。この虎目は珍しいと思います。音出し問題ありません。フロントリア 音出し問題ありません。各ツマミ多少ガリあり ご理解ください。ストラップピン ネック側 ボディ側ないです。必要であれば取り付けお願い致します。現状出品します音は非常にいいです。サスティーンもあります。ARIAの厚手のソフトケースありましたのでお付けしますケースにエアパッキンにて配送です打コン 傷は写真でご判断お願い致しますよろしくお願い致します できる限りクリーニングして配送しますタイプ···レスポールタイプ