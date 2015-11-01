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legend ARIA レジェンド　バリ虎目　レスポールタイプ音良し
商品番号 B12406962232
商品名

legend ARIA レジェンド　バリ虎目　レスポールタイプ音良し
ブランド名 アリア
特別価格 税込 3,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

legendARIAレジェンド　バリ虎目　レスポールタイプ音良しですメーカー消されていますが　多分レジェンドのレスポールだと思います。この虎目は珍しいと思います。音出し問題ありません。フロントリア　音出し問題ありません。各ツマミ多少ガリあり　ご理解ください。ストラップピン　ネック側　ボディ側ないです。必要であれば取り付けお願い致します。現状出品します音は非常にいいです。サスティーンもあります。ARIAの厚手のソフトケースありましたのでお付けしますケースにエアパッキンにて配送です打コン　傷は写真でご判断お願い致しますよろしくお願い致します　できる限りクリーニングして配送しますタイプ···レスポールタイプ
http://narcologia.ru/goods/freshman298456.html
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