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民国 紫砂名人 小石刻(任小松)造 朱泥紫砂 盆栽鉢二点セット
商品番号 B53788370573
商品名

民国 紫砂名人 小石刻(任小松)造 朱泥紫砂 盆栽鉢二点セット
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 33,561 円
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商品詳細

民国紫砂名人小石刻(任小松)造朱泥紫砂盆栽鉢二点セット庚辰年『花文』六角鉢☆時代物☆3B0128■サイズ(約):一点：幅16.2㎝、高さ12.2㎝、重さ740g
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