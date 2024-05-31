美品 丸山石根「勝山」肉筆画 共シール有り 額縁入り 日本画 美人画

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ご覧いただき誠にありがとうございます。作品名：「勝山」作家名：丸山石根技法：肉筆画直筆のサイン、落款が入っています。真作と判断しております。アクリル板の額装です。タトウ箱、黄袋が付属いたします。ダメージは無く美品です。サイズ額：縦47センチ×横39センチ×厚さ7センチ内窓部分：縦26センチ×横18センチ本紙全体：縦27.5センチ×横19センチ＜作者来歴＞丸山石根 1919-1999大阪出身の昭和平成時代に活躍した日本画家。京都市立美術学校在学中は、父の友人であった入江波光に師事し、卒業後は京都市立絵画専門学校に進み、中村岳陵に絵を学ぶ。その後、中高の嘱託教諭として勤務しながら大阪を中心に制作活動を続け、日展などで数々の賞を受賞し、天皇陛下即位記念として大阪府より献上した画文集「花と緑の新大阪百景」を出版するなど、画家として活躍した。無所属になってからは個展を中心に活躍し、風景、花、人物など多彩な画題で作品を残しており、中でも舞妓図は現在でも高く評価されている。また、現代建築なかで、日本画を剥落や汚染などから守る技術の研究にも情熱を注ぎ、大きな成果をあげるなど日本画の向上・発展に大きく貢献した。発送は佐川急便を予定しております。発送は平日のみとなります。予めご了承くださいませ。宜しくお願いいたします。dr1538※転載防止の為、画像にID記載しております。メルカリ以外で出品されている商品は全て在庫の無い空出品です。ご注意くださいませ。#骨董 #骨董品 #日本 #日本画 #アート #美術 #絵画 #画家 #アーティスト #オブジェ #和風 #和室 #古民家 #床の間 #かわいい #おしゃれ #インテリア #アンティーク #ヴィンテージ #ディスプレイ #美人図 #女性像 絵画の種類...日本画形式...額縁入り主題...人物・肖像