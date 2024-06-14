マーベルレジェンド　marvellegend スパイダーマンセット

フィギュア種類···アクションフィギュアフィギュア種類···コレクションフィギュアマーベルレジェンドレトロパッケージ スパイダーマンセットです写真二枚目のスパイダーマン(ベンライリー)は未開封ですパーツ完品開封済み 開封済みの為傷や汚れがある場合があります。アメトイ特有の為関節部分が硬い場合がございます。その為破損などした場合は責任を負わないためご了承ください。一度開封し遊んだ物だとご理解の程よろしくお願いします。単品での購入はご遠慮ください。11月までの販売とさせていただきます。値下げをしたい方はコメントにご連絡ください。初めての出店のため不備や配送に遅れがある場合がございます。ご了承ください。



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