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マーベルレジェンド　marvellegend スパイダーマンセット
商品番号 X13547169142
商品名

マーベルレジェンド　marvellegend スパイダーマンセット
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 6,930 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィギュア種類···アクションフィギュアフィギュア種類···コレクションフィギュアマーベルレジェンドレトロパッケージ　スパイダーマンセットです写真二枚目のスパイダーマン(ベンライリー)は未開封ですパーツ完品開封済み　開封済みの為傷や汚れがある場合があります。アメトイ特有の為関節部分が硬い場合がございます。その為破損などした場合は責任を負わないためご了承ください。一度開封し遊んだ物だとご理解の程よろしくお願いします。単品での購入はご遠慮ください。11月までの販売とさせていただきます。値下げをしたい方はコメントにご連絡ください。初めての出店のため不備や配送に遅れがある場合がございます。ご了承ください。
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