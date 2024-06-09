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三味線撥　地唄用
商品番号 P43839932046
商品名

三味線撥　地唄用
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 2,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

地唄三味線用　撥開き　12.8cm長さ　22.5cm撥尻　3×2.9cm寸法は誤差あるかと思います片方の撥先に小さな欠けがありました(写真4枚目)写真に上手く映らないのですが、開きの平らな面にも虫喰いのようなあといくつもあります(写真5,6,7)手元の白い部分はプラスチック製細かい事気になさらない方初心者の練習用にいかがでしょうか？
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