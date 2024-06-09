地唄三味線用 撥開き 12.8cm長さ 22.5cm撥尻 3×2.9cm寸法は誤差あるかと思います片方の撥先に小さな欠けがありました(写真4枚目)写真に上手く映らないのですが、開きの平らな面にも虫喰いのようなあといくつもあります(写真5,6,7)手元の白い部分はプラスチック製細かい事気になさらない方初心者の練習用にいかがでしょうか？



白象製 地唄三味線用 津山撥 七五サイズ 撥さや付き



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