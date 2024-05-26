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商品詳細
バンダイにて予約購入しました。本日届きまして、未開封です。セット内容まほうのコンパクト…１まほうのステッキ…１商品サイズまほうのコンパクト…H約72mm×W約72mm×D約29mmまほうのステッキ…H約50mm×W約14mm×D約5mm製品素材本体…ABS・MABS対象年齢15才以上電池LR44×3(付属)※セットされている電池はテスト用です。クリーミーマミクリーミィマミ
http://narcologia.ru/goods/stepchild764652.html
http://narcologia.ru/goods/calling591050.html
http://narcologia.ru/goods/revamp931422.html
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Special Memorize クリィミーマミ まほうのコンパクト | BANDAI TOYS
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