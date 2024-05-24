①輪島塗　沈朱牡丹図柄 弁当箱五客　美品　茶道具　懐石道具　送料込

種類···重箱輪島塗の弁当箱五客です。サイズ縦約19.5㎝横約22.5㎝高さ約6㎝経年保存品ですがきれいです。イタミは見当たりません。沈朱牡丹の図柄がきれいです。蓋の裏にも図柄があります。仕切りの板もあります。共紙箱付。この他にも出品しています。よろしければご覧下さい。当ページ（メルカリ）で掲載している写真及び文書を引用・転載している悪質な業者がいます。お気をつけ下さい。



2023年最新】輪島塗 重箱 牡丹の人気アイテム - メルカリ



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