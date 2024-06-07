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祖雅堂　特選山中塗　御硯箱 、硯、水入れ、墨☆祖雅堂
商品番号 M94474297685
商品名

祖雅堂　特選山中塗　御硯箱 、硯、水入れ、墨☆祖雅堂
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げしました。祖雅堂　特選山中塗　御硯箱　墨　水滴　硯セットです。サイズ（素人採寸）硯本体：42mm×95mm×12mm漆器箱　18.2×13.5×4センチ商品の状態・書道をしていたおじいちゃんのコレクションで集めた物です。・未使用品です。・桐？箱に痛みがあります。★画像を確認いただき自宅保管品であることを考慮の上、ご検討をお願い致します。
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