【極美品】マルカート アルトサックス AL-100GL AL100GL 下倉楽器

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◇ご覧頂きありがとうございます(^^)ご購入の際は、プロフィールを御一読下さいませ。◆マルカートアルトサックスAL-100GLAL100GL下倉楽器 MARCATO【コンディション】あくまでリユース商品になりますが、目立った傷や汚れの少ない、極めて綺麗なコンディションのアルトサックスになります。写真にてご確認頂けますと幸いです(^^)各キーの動作良好。音出し動作確認済み。※ストラップは劣化しておりますので、別途ご購入が必要なコンディションになります。【付属品】・本体・マウスピース・リガチャー・ハードケース・ストラップ（劣化あり）✨デリケートな商品になりますので、清掃をし厳重な梱包にて納品させて頂きます。9.23