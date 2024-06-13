ファミコン　消しゴム　ゼルダの伝説　リンク　昭和レトロ

ファミコン消しゴム、ゼルダの伝説のリンクです。他の消しゴム類といっしょに長期保管。全体、大きなダメージ見受けられませんが、黒ずみなど見られます。状態写真でご確認ください。古いもの、一度人の手に渡った中古品としてご理解の上、ご検討よろしくお願いいたします。



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