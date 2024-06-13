茶道具 漆塗 茶箱 野々村仁清作 茶碗 茶杓 振出など 8点 一式 C 5957 ...

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商品詳細
種類...茶道具装飾...蒔絵大きさ （茶箱）高さ約13.5cm 幅約21.6cm×14.8cm （茶碗）高さ約6.8cm 幅約11cm茶箱に擦れが見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/flight655328.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation474521.html
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