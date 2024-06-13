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茶道具　漆塗　茶箱　野々村仁清作　茶碗　茶杓　振出など　8点　一式　C　5957
商品番号 P37091537762
商品名

茶道具　漆塗　茶箱　野々村仁清作　茶碗　茶杓　振出など　8点　一式　C　5957
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 7,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...茶道具装飾...蒔絵大きさ　（茶箱）高さ約13.5cm　幅約21.6cm×14.8cm　（茶碗）高さ約6.8cm　幅約11cm茶箱に擦れが見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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