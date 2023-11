東京都新宿の楽器店にて2019年1月に購入しましたが断捨離の為に手放します。購入店の保証書あります。(購入日から5年間対象)楽器店曰く1983年製だそうですが素人なのでよく分かりません。自宅とスタジオで何度か使用しました。個人的には結構綺麗な方だと思います。ピックアップ、弦にサビ、汚れあります。音出し問題無しです。低音が良く効いているベースだと思います。オールジャンルに対応出来ると思います。古い楽器ですので、中古品だと言うことをご理解の上、NRNCでお願い致します。ハードケースの上からエアパッキンで包んで配送予定です。



BB-2000 - ギター・ベース - 展示コレクション - INNOVATION ROAD ...



YAMAHA BB2000 1981 (ST) 商品詳細 | 【MIKIGAKKI.COM】 MIKI BASS ...



YAMAHA BB2000 1982 商品詳細 | 【MIKIGAKKI.COM】 MIKI BASS SIDE ...



YAMAHA BB2000 - Geek IN Box



YAMAHA (ヤマハ)BB2000 【中古】(中古)【楽器検索デジマート】



used】YAMAHA / BB1200 #003725 #003725 4.535kg【GIB横浜】 - Geek IN Box



Yamaha BB2000 ペグ交換、コントロール改造 – Guitar works Roost



ヤマハ - YAMAHA BB2000の通販 by GUTS's shop|ヤマハならラクマ



YAMAHA BB-2000!! – 沖田ギター工房



YAMAHA BB2000 CS 1981年製 税込販売価格 ¥128,000- 人気モデルである ...



YAMAHA BB2000 ST <ヤマハ>|平野楽器 ロッキン オンラインストア



YAMAHA BB2000 Broad Bass 2000を買取させて頂きました! | 楽器買取 ...



おなかの中を覗いてみる 第5弾 BB2000編 | Do you do a “low life”?



YAMAHA BB2000 1981年製ジャパンヴィンテージの買取事例】



YAMAHA (ヤマハ)BB2000 【中古】(中古)【楽器検索デジマート】