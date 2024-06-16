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【墨研】東京玉泉堂◆高級小筆9本セット◆未使用品◆書道具 文房四宝 和筆
商品番号 D38334067969
商品名

【墨研】東京玉泉堂◆高級小筆9本セット◆未使用品◆書道具 文房四宝 和筆
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

書道・習字用品···筆東京玉泉堂、高級小筆9本セット○「七号日輪」最高級鼬毛￥3,500○「一陽来福」特殊鼬毛￥2,500○「瑞雲」鼬毛￥2,000○「静観自得」兼毫￥1,500○「清風蘇人」兼毫￥1,200○小「あさがほ」長峰鼬毛￥2,000○中「うめみぞれ」兼毫￥900○小「うめみぞれ」耳毛軟毛￥800○「四号折月」面相鼬毛￥1,000○当時の定価で9本￥15,400の商品です。●小楷から写経、仮名書き、あらゆる小文字書きに対応します。●「日輪」は最高級コリンスキーの毛、軸先と軸尻部分には水牛の角が使用され最高級の小筆になります。●商品の発送は、メルカリ便を予定しています。
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