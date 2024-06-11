ポケモンカード SAR チリ レイジングサーフ

ポケモンカードレイジングサーフのチリsarです。開封後すぐにスリーブに入れ保管しております。素人保管となりますので、神経質な方は購入をお控えください。新品未使用品です。すり替え防止のため返品対応は致しかねます。即購入可能ですレアリティ···SAR



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