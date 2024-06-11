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キキララドール キキＳ サンリオ 激レア レトロ ぬいぐるみ
商品番号 D70760107910
商品名

キキララドール キキＳ サンリオ 激レア レトロ ぬいぐるみ
ブランド名 サンリオ
特別価格 税込 5,377 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サンリオキャラクターのキキ（男の子）のぬいぐるみＳサイズです新品未使用のままビニール袋に入れて保管していました経年により、外箱に多少色が変色しています中のぬいぐるみは、写真撮影のために開封しました綺麗な状態です人形サイズサイズ約10cm×7cm×5cm入手困難な激レア品ですサンリオリトルツインスターズキキララキキとララ人形ぬいぐるみヌイグルミ激レアレトロ可愛い入手困難
http://narcologia.ru/goods/revamp418922.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly873684.html
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