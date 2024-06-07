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- 値下げ‼️【新品未開封】三代目 STARS ペンライト 2本セット バラ売り可能
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商品詳細
三代目JSOULBROTHERSLIVETOUR2023\"STARS\"~LandofPromise~ツアーグッズ ペンライト 薔薇 2本セットです。今月の愛知公演で受け取った新品未開封の応援グッズです。新品未開封のため動作確認などはしておりません。2本セットで買い取ってくださる方優先ですが、バラ売りも可能ですので、ご希望の場合はコメントくださいませ。段ボール＆緩衝材で包んだ梱包を予定しております。これから広島、埼玉、北海道、新潟公演などLIVE行かれる方でペンライトお持ちでない方、よければGETしてください☺︎定価11,000円（／2本）の商品ですので、お安いかと思います☺︎♪質問等ございましたらお気軽にコメントお待ちしております☺︎♪三代目三代目JSOULBROTHERSライトスティックEXILELDHNAOTO小林直己ELLY山下健二郎岩田剛典今市隆二登坂広臣グッズ種類···ペンライト
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http://narcologia.ru/goods/financier920160.html
値下げ‼️【新品未開封】三代目 STARS ペンライト 2本セット バラ売り可能
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