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値下げ‼️【新品未開封】三代目 STARS ペンライト 2本セット　バラ売り可能
商品番号 A52232165711
商品名

値下げ‼️【新品未開封】三代目 STARS ペンライト 2本セット　バラ売り可能
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 2,371 円
在庫状況 あり

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商品詳細

三代目JSOULBROTHERSLIVETOUR2023\"STARS\"~LandofPromise~ツアーグッズ　ペンライト　薔薇　2本セットです。今月の愛知公演で受け取った新品未開封の応援グッズです。新品未開封のため動作確認などはしておりません。2本セットで買い取ってくださる方優先ですが、バラ売りも可能ですので、ご希望の場合はコメントくださいませ。段ボール＆緩衝材で包んだ梱包を予定しております。これから広島、埼玉、北海道、新潟公演などLIVE行かれる方でペンライトお持ちでない方、よければGETしてください☺︎定価11,000円（／2本）の商品ですので、お安いかと思います☺︎♪質問等ございましたらお気軽にコメントお待ちしております☺︎♪三代目三代目JSOULBROTHERSライトスティックEXILELDHNAOTO小林直己ELLY山下健二郎岩田剛典今市隆二登坂広臣グッズ種類···ペンライト
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