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日常組アクスタ　ドンキコラボ
商品番号 S47384740230
商品名

日常組アクスタ　ドンキコラボ
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 6,516 円
在庫状況 あり

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商品詳細

日常組ドンキコラボの時に購入したアクリルスタンド4点セットです。しにがみくんののみ一度開封しましたが、飾ることなく棚の奥にしまっておりました。他は新品未開封品です。値下げしました。9月中に売れなかった場合、出品削除を予定してます。◎バラ売り不可◎即購入可◎その他、注意事項：新品未開封のため、初期傷を確認しておりません。写真をご確認の上、ご理解のある方のみ購入をお願いします。
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