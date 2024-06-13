日常組アクスタ　ドンキコラボ

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商品詳細
日常組ドンキコラボの時に購入したアクリルスタンド4点セットです。しにがみくんののみ一度開封しましたが、飾ることなく棚の奥にしまっておりました。他は新品未開封品です。値下げしました。9月中に売れなかった場合、出品削除を予定してます。◎バラ売り不可◎即購入可◎その他、注意事項：新品未開封のため、初期傷を確認しておりません。写真をご確認の上、ご理解のある方のみ購入をお願いします。
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