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C.H.Lion ラルク ken Silver925 ペンダント ネックレス
商品番号 O87603980295
商品名

C.H.Lion ラルク ken Silver925 ペンダント ネックレス
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 14,155 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ：約(本体)W20×H26ミリ(チェーン)60cmコレクション整理のため出品します。撮影のため一度出しましたが新品未使用です。裏面に初期傷があります。他にも多数出品中です。#☆USA☆hyde
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