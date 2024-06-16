C.H.Lion ラルク ken Silver925 ペンダント ネックレス

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商品詳細
サイズ：約(本体)W20×H26ミリ(チェーン)60cmコレクション整理のため出品します。撮影のため一度出しましたが新品未使用です。裏面に初期傷があります。他にも多数出品中です。#☆USA☆hyde
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