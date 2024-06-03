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商品詳細
ご覧頂き誠にありがとうございます。開封後即スリーブにて保管しています。目立った汚れ、傷は無いと思います。返品交換とキャンセルは受け付けられません。何か気になる方は気軽にコメントの方宜しくお願い致します。◎即購入OKポピーsar黒炎の支配者ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)
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