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商品詳細
本品はステレオモード（２チャンネル録音）と4チャンネルモ―ド（４チャンネル録音）の２種類の録音方式に対応したSDカ―ドレコーダーです。その他にメトロノーム機能、チュ―ナ―機能、パソコンとのファイル交換機能などを有しております。当方50年程ギターとウクレレの講師をやってきました。この度終活、断捨離で出品しております。売り急いでおりませんので値引きお許しください。ご希望で、時間を限ってのお取り置き（専用扱い）には対応致しますが、第三者が割り込み購入した場合当該購入者との取引になります。宜しくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/recycling380614.html
http://narcologia.ru/goods/troupe876811.html
http://narcologia.ru/goods/providence521794.html
ZOOM Handy Recorder H2
ZOOM ズーム H2 ハンディ レコ―ダ― ４チャンネル録音可 SDカード ...
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ZOOM H2（中古）【楽器検索デジマート】
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ZOOM H2 Handy Recorder [OJ101] - 中古楽器の販売 【Qsic】 全国から絶え間なく中古楽器が集まる店
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