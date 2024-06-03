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ZOOM ズーム H2 ハンディ　レコ―ダ― ４チャンネル録音可　SDカード
商品番号 H72530625785
商品名

ZOOM ズーム H2 ハンディ　レコ―ダ― ４チャンネル録音可　SDカード
ブランド名 ズーム
特別価格 税込 2,446 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本品はステレオモード（２チャンネル録音）と4チャンネルモ―ド（４チャンネル録音）の２種類の録音方式に対応したSDカ―ドレコーダーです。その他にメトロノーム機能、チュ―ナ―機能、パソコンとのファイル交換機能などを有しております。当方50年程ギターとウクレレの講師をやってきました。この度終活、断捨離で出品しております。売り急いでおりませんので値引きお許しください。ご希望で、時間を限ってのお取り置き（専用扱い）には対応致しますが、第三者が割り込み購入した場合当該購入者との取引になります。宜しくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/recycling380614.html
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