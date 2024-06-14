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- 【激レア】皇室 下賜品 宮中晩餐会 磁器製 2個セット 菊の御紋 瑞鳥 金絵
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商品詳細
明治頃の宮中晩餐会にて使用されて、お土産として持ち帰りが許されたと思われる菊の御紋の盃2個セットです。コレクションとしてどうでしょうか?サイズ径95ｍｍ高さ39ｍｍ中古品現状品宮中晩餐会の盃は天皇・皇后が国賓をもてなすために宮中すなわち皇居宮殿・豊明殿で催す晩餐会用の盃です。とてもとても薄くて軽い。下から見れば光が透けるくらい。宮中晩餐会（きゅうちゅうばんさんかい）は、天皇・皇后が国賓をもてなすために宮中すなわち皇居宮殿・豊明殿で催す晩餐会。即位の礼の祝宴たる饗宴の儀（きょうえんのぎ）や、立太子の礼、成婚などを披露し祝福を受ける祝宴である宮中饗宴の儀（きゅうちゅうきょうえんのぎ）もこれに含意し、また両者は国事行為として執り行われる。カラー...ホワイト種類...酒器
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