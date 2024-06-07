

茶道具 鳴海おりべ手付鉢 佐々木八十二作 共箱-



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ご覧いただきありがとうございます。お値下げしました。 ¥18,800.-→¥17,800.-鳴海織部の手付鉢です。 お稽古では主菓子を入れておりました。向付やお漬物にも合うと思いますし洋のオードブルを盛り付けても素敵だと思います。 サイズ 直径 約20㎝ 手付きまでの高さ 約16㎝共箱は多少の経年劣化があります。本体は傷も欠けもひびもなく綺麗な状態です。写真をご参照の上ご検討下さいませ。