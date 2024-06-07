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茶道具　鳴海おりべ手付鉢　佐々木八十二作　共箱
商品番号 C71818758005
商品名

茶道具　鳴海おりべ手付鉢　佐々木八十二作　共箱
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 7,436 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。お値下げしました。　　¥18,800.-→¥17,800.-鳴海織部の手付鉢です。　お稽古では主菓子を入れておりました。向付やお漬物にも合うと思いますし洋のオードブルを盛り付けても素敵だと思います。　サイズ　　直径　　約20㎝　　手付きまでの高さ　約16㎝共箱は多少の経年劣化があります。本体は傷も欠けもひびもなく綺麗な状態です。写真をご参照の上ご検討下さいませ。
http://narcologia.ru/goods/composite211854.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial712516.html
http://narcologia.ru/goods/injure26167.html
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