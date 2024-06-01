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備前焼　木村素静作　瓢形透かし花器　共箱　C　3389B
商品番号 B45161234903
商品名

備前焼　木村素静作　瓢形透かし花器　共箱　C　3389B
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 7,525 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約２３cm　幅約２０cm　口内径約７．５cm土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/reinforcement291399.html
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