ディズニーチューナー　TDM-75DMN2

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商品詳細
人気のディズニーチューナー、生産完了品です！キラキラのメタリックな赤いボディにミッキー・マウスとミニー・マウスのペアをプリント。可愛いだけではない、印象的なカラーとシンプルなデザインです。数量限定品です。4,500円(税抜)(メーカーHPより)購入しましたが、別の物を使っていましたので開封していませんでした。写真のとおり、箱が傷んでいますが中身に影響はありません！念のため動作確認し、問題なく作動しました。その時に使用した単4電池２本をお付けします。(新品を使いました)中身は新品・未使用ですが、箱の傷みが気になる方はご遠慮ください。価格を抑えるため、簡易包装でお送りさせていただきます。(写真3枚目)送る事に不慣れなため、発送までの期間に余裕を持たせております。ご容赦ください。ヤマハチューナーメトロノームTDMディズニーチューナーミニー
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