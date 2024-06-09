伊藤 倭子 絵画 銅版画 直筆サイン ed.91/150 パンジー 額装付



使い勝手の良い 銅版画 絵画 倭子 伊藤 直筆サイン 額装付 パンジー ed ... 使い勝手の良い 銅版画 絵画 倭子 伊藤 直筆サイン 額装付 パンジー ed ...



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り6]伊藤 倭子 ☆ 銅板 版画 額装 インテリア アート 美術 いとう わ ... り6]伊藤 倭子 ☆ 銅板 版画 額装 インテリア アート 美術 いとう わ ...



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北海道の版画家・伊藤倭子の作品。銅版画の深い色みを表現しながらも、パンジーの鮮やかな黄色と紫の対比が華やかな印象を与えてくれます。ご自宅にはもちろん、レストランなど人が集まる場所に飾っても素敵です。伊藤倭子＝いとうわこ＝1945年札幌市に生まれる1966年日本版画協会展に出品1966～74年全北海道美術展にて受賞1968～69年ピストイア国際版画ビエンナーレに出品(イタリア)\u2028■作家名：伊藤倭子■技法：銅版(メゾチント）■エディション:91/150■サイン：有■サイズ：フレーム約W44×D3×H36.5cm■状態：良好（画像にてご判断下さい。）■額装：有■注意点・コンディションは良好ですが、年代物・自宅保管品です。ご理解ある方のみのご購入をお願いします。・色相、ダメージなどの商品説明は当方の主観であることをご了承ください。・梱包にはリサイクル品を使用します。・ご不明な点がありましたら遠慮なくお問い合わせください。KB200722-213