  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
伊藤 倭子 絵画 銅版画 直筆サイン ed.91/150 パンジー 額装付
商品番号 G53625607484
商品名

伊藤 倭子 絵画 銅版画 直筆サイン ed.91/150 パンジー 額装付
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 11,016 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

北海道の版画家・伊藤倭子の作品。銅版画の深い色みを表現しながらも、パンジーの鮮やかな黄色と紫の対比が華やかな印象を与えてくれます。ご自宅にはもちろん、レストランなど人が集まる場所に飾っても素敵です。伊藤倭子＝いとうわこ＝1945年札幌市に生まれる1966年日本版画協会展に出品1966～74年全北海道美術展にて受賞1968～69年ピストイア国際版画ビエンナーレに出品(イタリア)\u2028■作家名：伊藤倭子■技法：銅版(メゾチント）■エディション:91/150■サイン：有■サイズ：フレーム約W44×D3×H36.5cm■状態：良好（画像にてご判断下さい。）■額装：有■注意点・コンディションは良好ですが、年代物・自宅保管品です。ご理解ある方のみのご購入をお願いします。・色相、ダメージなどの商品説明は当方の主観であることをご了承ください。・梱包にはリサイクル品を使用します。・ご不明な点がありましたら遠慮なくお問い合わせください。KB200722-213
http://narcologia.ru/goods/injure919767.html
http://narcologia.ru/goods/smear740504.html
http://narcologia.ru/goods/freezer568798.html
使い勝手の良い 銅版画 絵画 倭子 伊藤 直筆サイン 額装付 パンジー ed ...
使い勝手の良い 銅版画 絵画 倭子 伊藤 直筆サイン 額装付 パンジー ed ...
絵画 カラー銅版画 額装品 | labiela.com
絵画 カラー銅版画 額装品 | labiela.com
使い勝手の良い 銅版画 絵画 倭子 伊藤 直筆サイン 額装付 パンジー ed ...
使い勝手の良い 銅版画 絵画 倭子 伊藤 直筆サイン 額装付 パンジー ed ...
絵画 カラー銅版画 額装品 | labiela.com
絵画 カラー銅版画 額装品 | labiela.com
使い勝手の良い 銅版画 絵画 倭子 伊藤 直筆サイン 額装付 パンジー ed ...
使い勝手の良い 銅版画 絵画 倭子 伊藤 直筆サイン 額装付 パンジー ed ...
使い勝手の良い 銅版画 絵画 倭子 伊藤 直筆サイン 額装付 パンジー ed ...
使い勝手の良い 銅版画 絵画 倭子 伊藤 直筆サイン 額装付 パンジー ed ...
伊藤 倭子の値段と価格推移は？｜1件の売買データから伊藤 倭子の価値 ...
伊藤 倭子の値段と価格推移は？｜1件の売買データから伊藤 倭子の価値 ...
絵画 カラー銅版画 額装品 | labiela.com
絵画 カラー銅版画 額装品 | labiela.com
Aや113♪♪伊藤 倭子( いとう わこ ) 銅版画 サイン有り 版画 紅い実 ...
Aや113♪♪伊藤 倭子( いとう わこ ) 銅版画 サイン有り 版画 紅い実 ...
Aや113♪♪伊藤 倭子( いとう わこ ) 銅版画 サイン有り 版画 紅い実 ...
Aや113♪♪伊藤 倭子( いとう わこ ) 銅版画 サイン有り 版画 紅い実 ...
絵画 カラー銅版画 額装品 | labiela.com
絵画 カラー銅版画 額装品 | labiela.com
り6]伊藤 倭子 ☆ 銅板 版画 額装 インテリア アート 美術 いとう わ ...
り6]伊藤 倭子 ☆ 銅板 版画 額装 インテリア アート 美術 いとう わ ...
絵画 カラー銅版画 額装品 | labiela.com
絵画 カラー銅版画 額装品 | labiela.com
絵画 カラー銅版画 額装品 | labiela.com
絵画 カラー銅版画 額装品 | labiela.com
絵画 カラー銅版画 額装品 | labiela.com
絵画 カラー銅版画 額装品 | labiela.com

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru