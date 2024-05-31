T654　少女の絵　額装　人物画　肖像画　油絵　絵画　インテリア　アンティーク

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商品詳細
少女の絵です。ふんわりとしたタッチでありながら、強い意志の込められた様な瞳が印象的な少女の絵です。サインもありますが詳細は不明で、作者もわかりませんが存在感があり、シャビーなインテリアなどともとても相性がいいと思います。欠けやシミなど少しダメージがある木製の額縁も良い雰囲気です。古い家具と雑貨と共に暮らす生活。お薦めいたします。アンティーク、古道具がお好きな方に。サイズ額 横36㎝：縦45㎝：厚さ2㎝ 作品 横22.5㎝：縦31.3㎝※ディスプレイ品は付属ではありません。#カフェ#古道具#蚤の市#絵#インテリア#ディスプレイ#雑貨#店舗什器#古家具#古道具#ブロカント#アンティーク#レトロ#ビンテージ#アトリエ#洋館洋間#オブジェ#飾り棚#天然生活
http://narcologia.ru/goods/browse62391.html
http://narcologia.ru/goods/moisture729269.html
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