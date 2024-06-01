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吉野北人 アクスタ フォトカ セット
商品番号 B58818791608
商品名

吉野北人 アクスタ フォトカ セット
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 2,279 円
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商品詳細

16NEXTROUND吉野北人のアクリルスタンドとフォトカード2種の3点セットになります！中身確認のため開封しましたが確認後アクスタは元の袋へ、フォトカはスリーブに入れ保管してあります。初期傷等気にされる場合は御遠慮くださいm(__)m即購入⭕️バラ売り❌
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