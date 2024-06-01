油絵　絵画　『 ひらりと』F10号

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商品詳細
【技法】油絵・油彩【素材】油絵の具【サイズ】F10号【タイトル】ひらりと一点ものの原画です。油絵で描いた作品です。裏面や側面に製作時に付いた絵の具がついている場合がございます。ご了承下さいませ。●こちらは描きあげたばかりなので、ご検討の際にはコメントください。※照明等により写真と実物の色が若干異なることがございます
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